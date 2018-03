Vooral kinderen bleven in vuurzee Russisch winkelcentrum 27 maart 2018

De brand van zondag in een winkelcentrum in het Russische Kemerovo heeft in totaal 64 slachtoffers geëist. Onder hen zouden 41 kinderen zijn, die in een speelzone zaten. De inwoners van de Siberische stad zijn in shock. Gisteren stroomden de rouwenden toe aan het gebouw.

