Vooral jongeren houden vast aan vliegtuig 31 januari 2019

00u00 0

Hybride en elektrische wagens maken nog steeds slechts een miniem deel uit van het wagenpark in ons land omdat ze nog erg duur zijn. Ook in de bevraging blijkt dat amper één op de vier een elektrische wagen zou willen kopen. We zijn wel bereid om minder het vliegtuig te nemen, maar het alternatief mag dan niets meer kosten.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN