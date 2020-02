Exclusief voor abonnees Vooral jongeren en vrouwen eten minder vlees 20 februari 2020

00u00 0

Hoofdzakelijk jongeren, vrouwen en Brusselaars eten vaker vegetarisch. Dat blijkt uit een tweejaarlijkse iVOX-bevraging van de Gentse non-profitorganisatie EVA - kort voor Ethisch Vegetarisch Alternatief. Vooral Belgen jonger dan 34 jaar consumeren minder vlees. Bijna een kwart van die doelgroep eet regelmatig vegetarisch - dubbel zoveel als bij de bevraging in 2016. "Bij die jonge doelgroep merk je toch een stijgende bezorgdheid op vlak van dierenwelzijn en milieu. De berichtgeving over de klimaatverandering en de industrieschandalen spelen daar wellicht een grote rol in", zegt Nena Baeyens van EVA. "Bij de 55-plussers die aangeven regelmatig vegetarisch te eten, is het eerder hun gezondheid die de doorslag gaf. Ook het steeds brede aanbod speelt een grote rol." Na twee jaar zonder Dagen Zonder Vlees is er vanaf 1 maart de VeggieChallenge, waarin iedereen wordt uitgedaagd om dertig dagen minder vlees en meer plantaardig voedsel op het menu te zetten.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis