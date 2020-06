Exclusief voor abonnees Vooral in weekend fors meer verkeer 16 juni 2020

Sinds de versoepeling van de coronamaatregelen in ons land is vooral in het weekend het autoverkeer fors toegenomen. Afgelopen weekend lag dat 15% hoger dan tijdens het eerste weekend van juni. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Op het normale niveau zitten we nog niet: het autoverkeer in het weekend ligt nog altijd 20% lager dan in de laatste weekends voor de coronacrisis. Tijdens de week van 8 to 12 juni bleef de toename met 3% ten opzichte van een week eerder beperkt.