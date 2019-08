Exclusief voor abonnees Vooral goedkope woningen worden duurder 22 augustus 2019

De prijzen van de goedkoopste woningen zijn sinds 2010 beduidend meer gestegen dan die van de duurste. Voor huizen steeg de mediaanprijs (prijs waarbij 50% van de verkochte huizen goedkoper is en 50% duurder) in de periode 2010-2018 met 25%. Maar in de laagste prijsklasse was de toename aanzienlijk sterker dan in de hoogste categorie: +27% tegenover +20%. In Gent werden de goedkoopste 10% huizen zelfs meer dan de helft duurder. De mediaanprijs voor een appartement is sinds 2010 met 23% gestegen. Ook hier is de toename sterker bij de goedkoopste flat (+29%) dan bij de duurste (+20%). In Leuven verdubbelden de prijzen van de goedkoopste appartementen zelfs. Onder meer de sterke vraag naar woningen en de lage hypothecaire rente spelen een rol. In Wallonië is de situatie overigens net omgekeerd: de luxehuizen worden er sneller duurder dan de goedkopere.

