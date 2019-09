Exclusief voor abonnees Vooral gezondheid en koopkracht houden ons bezig 17 september 2019

Waar ligt de modale burger van wakker? Alle partijen die hun score op 26 mei zagen slinken, breken er nog altijd het hoofd over. Het antwoord? Zijn of haar gezondheid. Dat geldt althans voor één op de vier Vlamingen. Op de tweede plaats staat de koopkracht (14%), op de derde plaats het pensioen (13%). Je zou het wellicht niet verwachten met de verkiezingsuitslag in het achterhoofd, maar het thema klimaat (11%) beroert méér Vlamingen dan migratie (9%).

