Vooral geld voor fietspaden en wegen 00u00 0

De gemeente Pittem zal vooral investeren in wegen en fietspaden, maar ook in de verbetering van landbouwwegen. Voor volgend jaar staan de Sint-Amandstraat, Straatgoedweg, Korte Veldweg end e Puttensdreef op het programma. Volgend jaar starten ook de werken aan de Egemstraat tussen het centrum en deelgemeente Egem, waarbij ook de fietspaden worden vernieuwd. Het Buurthuis in Egem wordt gerenoveerd en de sporthal krijgt een nieuwe vloer. De werken aan de site Eikeldreef zouden volgend jaar ook moeten voltooid zijn. Wat ook vast staat, is dat er weinig vooruitgang is aan het dossier van De Plaatsmolen. De verdere restauratie van onder andere het binnenwerk van de molen is opgeschoven tot zeker 2020, omdat er momenteel geen subsidies komen. (DJP)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee