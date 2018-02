Vooral Damiano en Marjolein krijgen ervan langs KANDIDATEN 'BLIND GETROUWD' REAGEREN OP COMMENTAREN Redactie

26 februari 2018

00u00 0 De Krant 'Blind Getrouwd' lokte nooit eerder zo veel kijkers: ruim meer dan een miljoen Vlamingen volgen de koppels met argusogen. Op sociale media moeten vooral Marjolein en Damiano het ontgelden. Marjolein die veel te hard van stapel liep, en Damiano die zijn bruidje geen blik gunde.

DAMIANO & WENDY

KRITIEK: "Italiaanse player zonder inhoud"

"Ik pronk niet met mijn lijf. Tv maakt me twee keer breder"

Damiano was op sociale media kop van Jut na de vorige aflevering. Vooral de scène op het strand van Gran Canaria, waar hij en zijn vrouw gingen zonnebaden, was hard voor Wendy, die zich zo galant mogelijk van haar kleren ontdeed, maar enkel kon vaststellen dat haar man niet eens opkeek. Veel mensen snappen ook niet dat Damiano - "een Italiaanse player zonder inhoud" volgens veel kijkers - 'Blind Getrouwd' nodig heeft om aan een lief te geraken. "Ja, op sociale media word ik nogal hard aangepakt. Ik heb me al voorgenomen om dat allemaal niet meer te volgen. Maar goed, wat kan ik zeggen? Ik heb twee lange relaties gehad, één van vijf en één van vier jaar. Ja, er waren ook korte relaties bij, zonder veel betekenis. Bij wie niet, toen hij jong was? En de laatste twee jaar was ik alleen. Die tijd heb ik gebruikt om m'n diploma van personal trainer te halen, en vrijwilligerswerk in Afrika te doen. Schooltjes bouwen in Kenia. Deze zomer ga ik terug. Ik geef ook les, en ga binnenkort met m'n leerlingen naar een project in Marokko. Als coach help ik vooral mensen met overgewicht."

HLN