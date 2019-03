Exclusief voor abonnees Vooraf weten met welk vliegtuig u op vakantie gaat? Da's moeilijk 30 maart 2019

00u00 0

Als de Boeing 737 MAX weer groen licht krijgt om te vliegen, zal dat vliegtuigtype door de intensieve controles ongetwijfeld één van de veiligste zijn. Maar wie toch nog schrik zou hebben om erin te stappen - of om welke reden dan ook een ander type zou willen vermijden - staat dikwijls voor een moeilijke taak. Er zijn luchtvaartmaatschappijen die bij de boeking vermelden met welk type de vlucht zal gebeuren - zoals Brussels Airlines bijvoorbeeld, dat niet met Boeing maar met Airbus vliegt. Daar krijg je meer info als je op het vluchtnummer klikt. Heel wat andere maatschappijen doen dat echter niet. Er zijn websites zoals seatguru.com, waar je ook via je vluchtnummer het type kan zien. Maar dat kan nog altijd veranderen tussen het ogenblik waarop je boekt en het effectieve vertrek. Wie dus écht niet met een welbepaald type wil vliegen, kan het best de klantendienst van de luchtvaartmaatschappij er van tevoren over aanspreken. (GVV)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen