Voor zo'n roze spektakel reis je al eens naar de VS

Washington D.C. ziet er nooit zo mooi uit als in deze tijd van het jaar. In de Amerikaanse hoofdstad zorgen duizenden bloeiende kerselaars dezer dagen voor heel wat kleurenpracht. In 1912 schonk Japan 3.020 kersenbomen aan de Verenigde Staten, als een geschenk voor de goede samenwerking tussen beide landen. Doorheen de jaren werden er nog wat kerselaars bij geplant, waardoor er nu zo'n 3.750 bomen rond het kunstmatige aangelegde meer Tidal Basin staan te schitteren. Ieder jaar lokken de bloesems vele extra toeristen naar Washington. Al moeten die zich haasten, want de bomen staan maar twee weken in bloei. (BHL)

