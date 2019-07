Exclusief voor abonnees Voor zijn vlag 05 juli 2019

Niemand wil sterven "voor zijn vlag", schreef een lezer in deze rubriek. Dat is een belediging die kan tellen voor degenen die niet meer levend teruggekomen zijn uit de hel. Zelfs voor diegenen die wél levend terugkeerden. En niet in het minst voor de Amerikaanse en Britse soldaten die voor onze en andere Europese vlaggen gestorven zijn. En waar de legerdienst ook verplicht was. Straffer zelfs: daar werd de dienstplicht ingevoerd om te komen vechten voor een vreemde vlag.

Stefaan Bogaert, Heffingen

