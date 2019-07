Exclusief voor abonnees Voor welke vrijdagavondfilm blijft u thuis? 19 juli 2019

Vrijdag is filmdag, en dat is vanavond niet anders. VTM haalt 'Coyote Ugly' (21.40 uur) van onder het stof, over de 21-jarige songwriter Violet die het wil maken in de muziekwereld, maar in afwachting als dienster in de hippe nachtclub 'Coyote Ugly' werkt. Liefhebbers van het iets stevigere genre zappen beter naar VIER voor 'Heat' (20.35 uur), de snoeiharde misdaadthriller waarin grootmeesters Al Pacino en Robert De Niro voor het eerst het scherm deelden. De Niro speelt de crimineel Neil McCauley, die samen met zijn trawanten drie agenten neerschiet bij de overval van een geldtransport. Eerder liefhebber van Manolo Blahniks dan van kalasjnikovs? Dan kan je terecht op VIJF, voor 'Sex and the City 2' (20.35 uur). Daarin krijgt Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) het gevoel dat haar huwelijk lijdt onder de sleur en reist ze met haar vriendinnen naar Abu Dhabi. Tom Hanks trekt in 'Bridge of Spies' (20.40 uur) op CAZ dan weer naar Berlijn in volle Koude Oorlog. Als New Yorkse advocaat moet hij een Sovjetspion verdedigen. (DBJ)

