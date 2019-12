Exclusief voor abonnees Voor vijfde keer gesneuveld in groepsfase 13 december 2019

00u00 0

Standard en de groepsfase van de Europa League: het blijkt niet het beste huwelijk. Sinds het ontstaan van de Europa League zaten de Rouches zes keer in een poule en slechts één keer slaagde men er in om door te stoten naar de knock-outfases. Dat was bij Standards eerste deelname, in het seizoen 2011-2012. Toen eindigden de Luikenaars als eerste in een groep met het Deense FC Kopenhagen, het Duitse Hannover 96 en het Oekraïense Vorskla Poltava. Het Europese avontuur eindigde toen in de achtste finales. In 2013-2014 en 2014-2015 eindigde Standard als laatste, in 2016-2017 en 2018-2019 als derde. Je kan dus wel zeggen dat men in deze editie een unieke kans heeft laten liggen. (KDC)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis