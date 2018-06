Voor tienduizenden euro's aan duiven gestorven bij brand in duiventil 25 juni 2018

00u00 0

Een zware brand heeft de duiventil van een topkweker uit Vlaams-Brabant in de as gelegd. Daarbij lieten enkele honderden duiven het leven - een verlies van tienduizenden euro's. De rest van de in totaal 1.500 vogels kon ontsnappen, maar is nu op de dool omdat ze hun thuis kwijt zijn. De duiven van Jef Vanwinkel (63) uit Tielt-Winge staan al jaren bekend voor hun topprestaties, met gouden medailles op allerlei wedstrijden tot gevolg. Daardoor zijn zijn vogels erg in trek bij de Chinezen. "Een ronde duiven was net klaar voor vertrek naar China", vertelt hij. "Wij kunnen ook zelf niet meer spelen, want de oude duiven zijn bijna allemaal verloren. Een bedrag op het verlies kunnen we niet meteen plakken. Ik schat enkele tienduizenden euro's." De duiventil van Vanwinkel vatte gisteren rond 4.30 uur vuur. Labo en parket kwamen ter plaatse voor onderzoek. "Kwaad opzet durven we niet uit te sluiten", zegt Jefs vrouw Liliane. "Jef is lossingsverantwoordelijke in de duivensport, en beslist of de vogels mogen uitvliegen of niet. Vorig jaar hebben we nog bedreigingen aan ons adres gekregen. Je weet maar nooit." Omwonenden die gestrande duiven vinden, wordt gevraagd de dieren terug te brengen. (VDT)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN