Voor sneeuwpret hoef je niet altijd ver te rijden

12 februari 2018

't Moet niet altijd Les Deux Alpes zijn: ook in ons land kon er afgelopen weekend geskied worden. In de Oostkantons en in de Ardennen lag er 15 centimer sneeuw en er waren 30 skicentra geopend, wat meteen duizenden bezoekers lokte. Vooral gezinnen met kinderen genoten met volle teugen. Ook langlaufers en wandelaars kwamen uitgebreid aan hun trekken in de provincies Luik, Luxemburg, Namen en zelfs in Henegouwen. Hoog-België krijgt vanaf vandaag nog wat winterse buien te verwerken, maar grote hoeveelheden zitten er niet meer in. Toch stijgt het kwik 's nachts in de Hoge Venen niet boven nul en is de kans dus groot dat de sneeuwpret nog met enkele dagen wordt verlengd. (MU)

