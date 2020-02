Exclusief voor abonnees Voor Robbie 03 februari 2020

De spelers van Anderlecht poseren na afloop van de match bij een spandoek ter ere van Robbie Rensenbrink. 'Legends never die.' Voor de match had een hele rist coryfeeën al hun eer betoond: Paul Van Himst, Jan Mulder, Georges Heylens, Jean Thissen, Urbain Braems, Gille Van Binst... ze wilden er allemaal bijzijn om een laatste hulde te brengen aan de vorige week overleden Rensenbrink. Was het iets warmer geweest, ze hadden hun smoking aangetrokken. Want dat is wat Robbie deed bij grote momenten. Niemand heeft het Emile Versé-stadion zo intens laten genieten als de legendarische nummer 11. Paul Van Himst ging voorop in de hulde. Hij overhandigde het nummer 11-shirt aan Corrie, de echtgenote van Rensenbrink. Minuut 11 was nóg symbolischer. De kop van Anderlecht ontrolde een reuzengrote tifo met een afbeelding van Rensenbrink. Een minuut lang applaudiseerde het hele stadion, rechtstaand. Een nieuw mythisch moment voor het Astridpark, dankzij 'de beste die Anderlecht ooit gehad heeft'. (MJR)

