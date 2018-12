Voor nuchtere feestvierders 15 december 2018

00u00 0

What to drink when you're not drinking? Wat drinken als je niet drinkt? Het is de slagzin van het Britse brouwsel Seedlip en natuurlijk hopen ze dat je met hun merknaam antwoordt. Daarvoor moeten drie verschillende alcoholvrije destillaten met de nodige punch (én heel wat botanicals) zorgen: Grove 42 (citrus), Spice 94 (o.m. eik en kardemom) en Garden 108 (o.m. munt, rozemarijn en tijm). Leuk ogende flesjes dat wel, maar wild werden wij er niet van. Puur zouden wij het sowieso afraden - gewoon te waterachtig, maar in combinatie met een stevige tonic vormt het wel een alternatief voor BOB-rijders, zwangere vrouwen of geheelonthouders. Als die in de speciaalzaken een stevige 29,95 euro per fles van 70 cl willen betalen, welteverstaan. (StV)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN