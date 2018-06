Voor nieuwsgierige wetenschapsfans 16 juni 2018

De wetenschapssite www.ikhebeenvraag.be bestaat tien jaar en dat verdient een boek, vonden ze bij het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen en Uitgeverij Van Halewyck. Net als op de site, waarop wetenschappers tekst en uitleg geven bij meer dan 15.000 vragen, bundelt de papieren versie vele tientallen antwoorden op vragen over allerlei onderwerpen: van biologie en fysica over geschiedenis en politiek tot psychologie en maatschappij. Ingewikkelde vragen zoals 'Hoe werkt een bètatron' tot geestige zoals 'Waarom geeuwen vissen' en 'Wordt de aarde zwaarder als we met meer mensen zijn'. Een aanstekelijk en prachtig vormgegeven boek waar je gefascineerd blijft in lezen!

