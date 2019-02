Voor Moeskroen: club- én seizoensrecord 18 op 18 25 februari 2019

Moeskroen zit nu al aan 18 op 18: een record voor de club en een record voor dit seizoen, want titelkandidaten Club Brugge en Genk bleven steken bij 15 op 15. Waar kan dit eindigen? Leye: "Voor Bernd Storck was het behoud slechts een eerste stap. Hij wil play-off 2 winnen. De club volgt hem en vroeg een licentie aan voor Europees voetbal. Zo zie je maar dat in voetbal alles kan, als je hard en eendrachtig werkt. En dat de coach ons hard doet werken, verzeker ik je. Hij is menselijk, rekent niemand af op een mindere dag, maar duldt geen spijbelaars. De meeste spelers zijn gegroeid, de club herleeft. We moeten profiteren van deze flow, want wat brengt de toekomst? Kleine clubs worden na een geslaagde campagne vaak afgeroomd. Hopelijk zal dat niet het geval zijn." (AR)

