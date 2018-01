Voor moeder en dochter waren álle middelen goed om op te lichten: "Zwanger om ex-Rode Duivel af te persen" Ken Standaert

05u30 0 rv Sherlyn D. (23) en Carine B. (44) in dure kleding en met een glas champagne in de hand. De twee vrouwen stopten hun rijkdom niet weg. De Krant Pathologische leugenaars zonder een greintje medeleven die door de traagheid van het gerecht veel te lang onbestraft bleven. Zo omschrijven de vele tientallen slachtoffers van Carine B. (44) en haar dochter Sherlyn D. (23) het oplichtersduo. Hun strafste stoot? "Zwanger worden om een ex-Rode Duivel geld af te troggelen", klinkt het.

Liegen, blijven liegen, en als dat niet helpt afdreigen en negeren. Op die manier leidden Carine B. en dochterlief Sherlyn D. jarenlang nietsvermoedende kopers en verkopers van woningen om de tuin. Hetzelfde deden ze met aannemers die ze in hun verscheidene woningen en handelszaken lieten werken en het personeel dat ze aannamen. "Oplichting door op het internet onbestaande luxehandtassen en kinderspullen te verkopen, is pas later gekomen", klinkt het. De fraude kostte twee erkende immomakelaars die ze voor hun kar konden spannen hun job en vele tientallen gedupeerden speelden tienduizenden euro's kwijt. Zo bood het tweetal via professioneel ogende websites hun diensten op de immomarkt aan. Maar wanneer er deals afgesloten moesten worden, werden de rekeningnummers voor de voorschotten omgewisseld naar hun eigen rekeningen in plaats van de derdenrekening van het immokantoor waarvoor ze werkten. "Mijn job en vergunning ben ik kwijt, maar die nietsvermoedende verkopers zijn de grootste slachtoffers", getuigt een ex-immomakelaar.

