Vóór maar niet dóór de kinderen 15 december 2018

Wie met kinderen op reis gaat, maakt zijn keuzes in functie van hen, maar geeft hen niet zoveel inspraak. Zo mag - slechts? - 8% van de kinderen meebeslissen over het vervoermiddel, kiest 18% mee of het een hotel, huisje of camping wordt en mag 21% van de kinderen mee bepalen naar welk land of streek de reis gaat. Voor de activiteiten ter plaatste laat 36% van de ouders hun kroost daarover meebeslissen.

