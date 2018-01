Voor klein en groot 27 januari 2018

Peter Opsvik, de designer van de wereldberoemde Tripp Trapp, heeft met Nomi een nieuwe kinderstoel ontworpen. Die is ontwikkeld vanuit het idee dat kinderen houden van bewegen, ook wanneer ze zitten. Nomi combineert daarom beweeglijkheid en comfort. De stoel kan gebruikt worden van in de wieg tot in de lagere school. Hij is vervaardigd uit gerecycleerd materiaal en aan te passen aan elk interieur, want je hebt keuze uit zeven kleuren en vier houtsoorten. (BCW)

