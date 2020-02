Exclusief voor abonnees Voor kijker livevoetbal zal weinig veranderen 13 februari 2020

De toewijzing van het voetbalcontract aan Eleven Sports zal geen aardverschuiving teweegbrengen in het huidige kijkgedrag van de voetbalfans. Zeker voor de live-uitzending van de wedstrijden in 1A en 1B is het de bedoeling dat de mensen niet van decoder moeten wisselen. Eleven Sports wil de live-rechten zo breed mogelijk verspreiden via de grote telecomoperatoren als Proximus, Telenet, VOO, TV Vlaanderen, Télésat, Scarlet en Orange, die het voetbal via hun eigen kanalen aanbieden. Over de concrete toewijzing van de samenvattingen, de bekerrechten van de Croky Cup, het praatprogramma en het vrouwenvoetbal bestaat nog geen akkoord. Eleven Sports zal ook daarover de onderhandelingen aanknopen. In het vorige contract had SBS-zender VIER de rechten op de samenvattingen in de hoogste klasse, terwijl VRT met Extra Time de talkshow mocht verzorgen. Het Belgische bekervoetbal zat verdeeld onder VTM en VRT. Eleven Sports wil met het nieuwe contract voorts zelf een platform oprichten dat bestaat uit tv-kanalen en websites met live-voetbaluitzendingen, samenvattingen en reportages. Tot slot zal Eleven Sports ook een omvangrijk voetballuik via sociale media (Instagram, Twitter... ) verzorgen. Zo zal de fan het Belgische voetbal ook via mobiele apparaten zoals smartphones of tablets uitgebreid kunnen volgen. (BF)

