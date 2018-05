Voor hondenwedstrijd mag je prins Laurent altijd vragen 07 mei 2018

Prins Laurent is over z'n dotatieverlaging heen, zo lijkt het. Gisteren daagde hij goedgemutst op in Turnhout, waar hij prijzen kwam uitreiken in een wedstrijd voor retrievers. Dat de prins een hondenliefhebber is, was al bekend, en hij toonde dan ook bijzonder veel interesse in het evenement. Hij ging uitgebreid in gesprek met de twee Engelse keurmeesteressen.

