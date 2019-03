Voor hockeybond hoeft Golden Generation Arena niet 21 maart 2019

De Koninklijke Belgische hockeybond (KBHB) is geen vragende partij om het gerenoveerde Koning Boudewijnstadion te gebruiken als nationaal stadion. Dat bleek uit een overleg met de voetbalbond dat gisteren toevallig gepland stond. "Het stadion is veel te groot en het terrein is niet aangepast aan onze noden", zegt Serge Pilet, secretaris-generaal van de KBHB. "We hebben wel interesse in het organiseren van grote, eenmalige evenementen, zoals een WK hockey, mochten we ons kandidaat stellen als gastland voor 2026."