Voor hippe jeneverdrinkers 15 december 2018

Jenever is hipper dan ooit, ook in cocktailbars, en dus waagde ook ambachtelijk stoker Braeckman uit Oudenaarde zich aan een make-over met eigentijdse etiketten en zelfs een cocktailrecept op de achterkant. Bij deze 'Oude Braeckman' (6 jaar gerijpt op eikenhouten vaten) is dat de 'Jennifer Ale': glas + ijsblokjes + 50 ml jenever + ginger ale + muntblaadjes + citroenzeste. Prijs per fles van 70 cl: 19,80 euro. (StV)

