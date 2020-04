Exclusief voor abonnees Voor het eerst woonstbetreding zonder toestemming bewoner 22 april 2020

De Antwerpse lokale politie heeft dit weekend voor het eerst sinds de coronacrisis gebruikgemaakt van haar bestuurlijke bevoegdheid om iemands woning binnen te dringen zonder dat die daar toestemming voor had gegeven, om de coronamaatregelen te handhaven. De inval gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in Wilrijk. Er leek een feestje aan de gang. Op het adres stond slechts één persoon ingeschreven. Eén van de aanwezigen spuwde vanop het balkon. Er bleken nog twee personen binnen te zijn. De Antwerpse politie stelt dat de inval proportioneel was, onder meer omdat de bewoner geen onbekende was voor politie en gerecht. De andere aanwezige bleek trouwens onder elektronisch toezicht te staan. (BJS)

