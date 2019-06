Exclusief voor abonnees Voor het eerst weer mis in Notre-Dame 11 juni 2019

Twee maanden na de verwoestende brand zal er volgend weekend voor het eerst opnieuw een mis worden georganiseerd in de Notre-Dame. De aartsbisschop van Parijs en de rector van de kathedraal zullen de viering samen opdragen voor een handvol priesters. De mis wordt gehouden in een kapel aan de oostzijde, achter het hoogaltaar, die gespaard is gebleven tijdens het inferno van 15 april. Veiligheidshalve zullen alle gelovigen wel een helm moeten dragen. Het precieze tijdstip van de mis wordt in de loop van deze week bekendgemaakt. De viering zal ook live worden uitgezonden op de katholieke tv-zender KTO.