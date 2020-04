Exclusief voor abonnees Voor het eerst vaccin getest op mensen in Europa 25 april 2020

00u00 0

In Groot-Brittannië hebben twee vrijwilligers een potentieel vaccin tegen het coronavirus ingespoten gekregen, zo meldde de BBC. Het is de eerste proef op mensen in Europa. De proef kadert in een studie waarbij meer dan achthonderd mensen zijn betrokken. De ene helft krijgt een potentieel Covid-19 vaccin toegediend, de andere helft een controlevaccin dat wel tegen meningitis beschermt, maar niet tegen het nieuwe coronavirus. Het potentiële vaccin is in drie maanden tijd ontwikkeld aan de universiteit van Oxford. Het preklinisch onderzoek verliep onder leiding van professor Sarah Gilbert, die aanvankelijk stelde dat ze er voor 80% zeker van was dat het zou werken. Nu wil ze er geen cijfer meer op plakken, al gaf ze aan "zeer optimistisch" te zijn over de slaagkansen.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen