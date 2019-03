Voor het eerst twee 'hectomiljardairs' 23 maart 2019

Voor het eerst zijn er twee 'hectomiljardairs' tegelijk op aarde. Amazon-baas Jeff Bezos was het al en nu mag Microsoft-oprichter Bill Gates zich ook weer lid van de hectoclub noemen. Al is er een groot verschil: Gates moet het doen met een vermogen van 'slechts' 100,6 miljard dollar (89 miljard euro), terwijl Bezos hem met 150,1 miljard dollar (133 miljard euro) ruim voorblijft, blijkt uit de miljardairslijst van persbureau Bloomberg. Gates was lange tijd de rijkste man op aarde, tot Bezos hem in 2017 inhaalde.

