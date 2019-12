Exclusief voor abonnees Voor het eerst twee Belgen in achtste finales: Van den Bergh en Huybrechts wkdarts 24 december 2019

Dimitri Van den Bergh pufte, maar voegde zich bij Kim Huybrechts in de achtste finales van het PDC WK darts. Hij versloeg Woodhouse met 4-2. "En nu enkele dagen rust." Het is de eerste keer dat twee Belgen in hetzelfde jaar zo ver geraken.

