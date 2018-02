Voor het eerst tegen 'zijn' Club: "Zal niet extra hard juichen bij zege" 10 februari 2018

Voetbal is emotie? Niet voor Sven Vermant. Een allereerste confrontatie met 'zijn' Club Brugge: niks speciaals aan. De T1 van W.-Beveren schakelt zonder probleem alle emotie uit. Enkel de ratio blijft over. "Club is gewoon een volgende tegenstander voor mij. Allemaal mooi en leuk dat ik er gevoetbald heb, maar ik wil zondag winnen." Het is niet eens gespeeld van Vermant. "Ik zit nu eenmaal heel rationeel in elkaar. Enkel het gevoel van winnen telt, maar vlak daarna zal ik de focus meteen weer verleggen. Het kan zijn dat ik daardoor soms wat minder geniet, maar ik vind het niet noodzakelijk om lang te blijven hangen bij iets positiefs. Dat 'happy' gevoel zal altijd voor een klein beetje verlies van focus zorgen. En we zijn er nog niet. Of ik vrienden heb bij Club? Ik ken er zo goed als iedereen, maar als je je job goed doet, is er niet veel tijd om sociaal te zijn. Een eventuele zege tegen hen zal niet zoeter smaken dan tegen een ander, ik ga niet extra hard juichen. Net als tegen iedereen wil ik ook nu de drie punten pakken." (MVS)

