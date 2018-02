Voor het eerst sinds speeldag 3 uit top 6 19 februari 2018

Vrijwel het hele seizoen stond Antwerp in de top zes. Enkel na de derde speeldag telde The Great Old twee punten achterstand op een plek in play-off 1. Antwerp dook de winterstop in met een mooie bonus, maar die voorsprong is intussen helemaal weggesmolten. (DPB)