Voor het eerst op stap als callgirl 30 augustus 2018

00u00 0

Wat bezielt jonge vrouwen om een beroep als escortmeisje te gaan uitoefenen? Dat is de vraag waar 'Telefacts Zomer' vanavond een antwoord op probeert te geven. In de documentaire 'First Time Call Girl' maken we onder meer kennis met de 22-jarige Alexis, die gedesillusioneerd is door online daten en besluit om haar geluk te beproeven in de wereld van betaalde seks. Als ze dan nog slechte ervaringen tegenkomt, wordt ze er tenminste voor betaald, zo luidt haar redenering. Ze is heel gelukkig wanneer ze haar eerste klant boekt, maar of die euforie zal blijven duren, is nog maar de vraag. (TK)

