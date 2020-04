Exclusief voor abonnees Voor het eerst minder patiënten in ziekenhuis 09 april 2020

De dagelijkse persconferentie van viroloog Steven Van Gucht was er gisteren één van uitersten. De dodelijkste 24 uur van de coronacrisis tot dusver kostte 205 levens. Maar er was ook positief nieuws: voor het eerst is het aantal patiënten in de ziekenhuizen gedaald. In de Belgische ziekenhuizen liggen nog altijd 5.688 besmette mensen - 324 minder dan dinsdag. Er werden in 24 uur tijd 487 nieuwe patiënten met het coronavirus opgenomen, terwijl er 524 het ziekenhuis hebben verlaten. "Het aantal patiënten in onze ziekenhuizen is voor het eerst gezakt, en dat is goed nieuws", zegt viroloog Steven Van Gucht. "Het lijkt er meer en meer op dat de piek zich begint af te tekenen. Maar de belasting op onze hospitalen blijft zeer hoog. We zijn zeker nog niet uit de gevarenzone. Het is dus heel belangrijk dat we volhouden. Samen gaan we deze duivel terug in zijn kot krijgen."

