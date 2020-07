Exclusief voor abonnees Voor het eerst minder dan vijf overlijdens per dag 04 juli 2020

Het gemiddeld aantal corona-overlijdens per dag is met 4,1 voor het eerst onder de vijf gezakt. In de voorgaande periode van zeven dagen waren het er gemiddeld 6,7 per dag. Op weekbasis gaat het om een daling van 38 naar 29 overlijdens. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

