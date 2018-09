Voor het eerst meer dan 4 miljard vliegtuigpassagiers 07 september 2018

Luchtvaartmaatschappijen wereldwijd hebben vorig jaar een recordaantal passagiers vervoerd. Voor het eerst werd de kaap van 4 miljard reizigers gerond. In totaal werden vorig jaar 4,1 miljard vliegtuigpassagiers geteld, 7,3 procent meer dan in 2016. De groei is het gevolg van de globaal gunstige conjunctuur en lagere ticketprijzen, luidt het. De sterkste groei was er in de Aziatisch-Pacifische regio (+10,6 procent). Die is met 1,5 miljard passagiers goed voor een marktaandeel van ruim 36 procent. In Europa nam het aantal passagiers met ruim 8 procent toe tot 1,1 miljard. Noord-Amerika was goed voor 942 miljoen vliegtuigreizigers (+3,2 procent).