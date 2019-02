Voor het eerst meer dan 270 miljard euro op spaarboekjes 06 februari 2019

De Belgen hebben in december hun spaarboekjes nog flink gespekt. Voor het eerst stond er meer dan 270 miljard euro op de gereglementeerde spaarboekjes, zo blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. Volgens de voorlopige gegevens kwam er in december bijna 3 miljard euro bij. In november was er nog sprake van 267,4 miljard euro, in december ging het dan naar 270,2 miljard. Een forse toename in de laatste maand van het jaar is niet ongewoon. Die heeft vermoedelijk te maken met de storting van de dertiende maand en andere eindejaarspremies. De cijfers van de Nationale Bank bevestigen de trend die de vier grootbanken begin dit jaar al hadden aangegeven: dat de spaartegoeden blijven toenemen ondanks de aanhoudend lage rentevoeten.

