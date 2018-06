Voor het eerst meer baby's geboren bij ongehuwde ouders 25 juni 2018

In ons land zijn voor het eerst meer baby's geboren bij ongehuwde koppels dan bij getrouwde stellen. Dat blijkt uit recente cijfers van het Belgisch Bureau voor Statistiek waarover 'VTM Nieuws' gisteravond berichtte. In 2000 kwam 70% van de Belgische baby's ter wereld in een gezin bestaande uit gehuwde ouders. In 2015 - de meest recente cijfers - was dat nog slechts 49,40%. Voor het eerst zijn er dus meer kinderen geboren bij ongehuwde koppels.

