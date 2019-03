Exclusief voor abonnees Voor het eerst is vrouw 'Sommelier of the Year' 26 maart 2019

Sanne Dirkx (28) uit Lommel is gisteren verkozen tot 'Sommelier of the Year'. De medewerkster van restaurant Cuchara uit Lommel is de eerste vrouw die de titel krijgt in het tienjarige bestaan van de wedstrijd. "Ik heb een bewogen carrière achter de rug", vertelt ze. "Aanvankelijk studeerde ik voor schoonheidsspecialiste, maar omdat dat niets voor mij was, ging ik werken in de administratie. Na een ontslag klopte ik aan bij een slagerij en zo rolde ik in de horecawereld. Plots werd ik ingezet als sommelier en toen ben ik me gaan verdiepen in de stiel." Dirkx slaagde er volgens de jury wonderwel in om weelderigheid en nederigheid samen te brengen. "Ik ga het goed vieren, samen met mijn beste vrienden." (BVDH)

