Voor het eerst in tien jaar daalt aantal zittenblijvers niet meer PG

21 januari 2019

00u00 0 De Krant Voor het eerst in tien jaar daalt het aantal leerlingen dat in het secundair onderwijs moet blijven zitten niet meer. Dat schrijft 'De Morgen' op basis van cijfers van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

Waar in 2008-2009 nog 5,8% van de leerlingen in het middelbaar een jaar moest overdoen, daalde dit stelselmatig tot 4,1% in 2016-2017. Vorig schooljaar bleef 4,2% van de leerlingen zitten, waarmee de dalende tendens onderbroken wordt.

Ook in het lager onderwijs stopt de daling voor het eerst in jaren. Het is nog te vroeg om van een trendbreuk te spreken, aldus Crevits. Maar pedagoog Pedro De Bruyckere waarschuwt: "We moeten dit in het oog houden."