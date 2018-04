Voor het eerst in 34 jaar geen zomerrevue voor Luc Caals 24 april 2018

Het wordt een ongewone zomer voor Luc Caals (65). Voor het eerst in 34 jaar staat de komiek in juli en augustus niet aan de kust met een nieuwe revue. Die shows, met of zonder Dirk Van Vooren, zijn al jarenlang een vaste afspraak voor duizenden vakantiegangers. "Vorig jaar strikte ik nog Ronn Moss als mijn tegenspeler in 'De Bolle en de Beautiful'. Na dat succes vroeg iedereen wat ik volgend jaar ging doen. Ik kreeg er stress van. Wat kun je na zo'n stunt nog doen om je publiek te verrassen? Het is ook een berg werk. Ik bedenk en zorg voor alles, zoals de sponsors, muzikanten en zelfs de kleren. Nu ik 65 ben, wil ik het rustiger aan doen. Ik zeg niet dat ik nooit meer een zomerrevue maak, maar nu pas ik." Dat betekent niet dat er twee maanden vakantie volgen. Caals speelt vanaf 29 juni mee in de Antwerpse komedie 'De Sinksenfoor' in het Fakkeltheater. "Ook vroeg het Kusttheater in Blankenberge me om twee keer op te treden met 'Caals zingt Hazes' en twee keer met 'De beste sketches van Luc Caals'. Vier keer naar zee rijden zie ik nog wel zitten", lacht hij. Info op www.fakkeltheater.be en www.kusttheater.com. (HL)

HLN