Voor het eerst in 27 jaar Rode flamingo geboren 12 juli 2018

00u00 0

Heuglijk nieuws uit het flamingoverblijf in ZOO Antwerpen. Voor het eerst in 27 jaar is er een Cubaanse rode flamingo geboren. Het kleintje kreeg de naam Tajo, wat 'hallo' betekent in het Cubaanse dialect. Of het om een jongen of een meisje gaat, konden de verzorgers nog niet achterhalen. Bij de geboorte kreeg Tajo wat hulp. "Voor de zekerheid hebben we het kuiken zelf uit het ei gehaald en een laatste restje van de dooierzak doorgeknipt", aldus een verzorger. Met deze nieuwe aanwinst is de flamingo-familie nu met 33, en er is meer uitbreiding op komst: er liggen nog twee eieren in de broedmachine, waarvan er eentje ook zeker bevrucht is. (ADA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN