Voor het eerst in 20 jaar Serena Williams niet in WTA-ranking 31 januari 2018

Het is even wennen: in de maandag gepubliceerde WTA-ranking heeft Serena Williams officieel geen plek meer. Niet onlogisch: ze verloor de laatste 2.000 punten van haar grandslamtitel op de Australian Open vorig jaar, waarna ze door haar zwangerschap een break inlaste. Zo is het de eerste ranking sinds meer dan twintig jaar zonder Serena. In oktober 1997 verdiende ze als prille zestienjarige haar eerste WTA-punten op het circuit. In totaal zou 'La Serena' ook 319 weken lang de toppositie bekleden. De 'jongste' Williamszus, intussen 36 jaar oud, is ook vastberaden om een comeback te maken. De Australian Open kwam nog net te vroeg, maar op de Fed Cup in februari en Indian Wells in maart zou ze van de partij zijn. (BF)

HLN