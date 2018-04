Voor het eerst chassidische jood op Antwerpse CD&V-lijst 17 april 2018

De Antwerpse CD&V geeft bij de gemeenteraadsverkiezingen de negende plaats op de lijst aan Aron Berger, een ultraorthodoxe jood, zo meldt 'Joods Actueel'. Het zou de eerste keer zijn dat een chassidische jood op een lijst staat in Antwerpen. "Morgen zullen we bekendmaken wie op onze lijst staat", zegt kopman Kris Peeters. Berger (42) wil "in de politiek erop toezien dat bij het stemmen van regels en wetten ook rekening wordt gehouden met onze gemeenschap", stelt hij. Hij zegt ook te zullen vasthouden aan zijn religieuze principes, zoals het ritueel (en dus onverdoofd) slachten van dieren en het weigeren om een hand te geven aan andere vrouwen, uit respect voor zijn echtgenote. CD&V zou daar begrip voor tonen. Al fronst Els van Hoof, ex-voorzitster van Vrouw en Maatschappij, de wenkbrauwen. "Elkaar de hand schudden, hoort tot onze cultuur. Dat niet willen doen, lijkt mij erg verregaand." CD&V-politici waren gisteravond niet bereikbaar voor commentaar, of wensen geen commentaar te geven. (DBA)

