Voor het eerst aapjes gekloond SCHATTIG MAAL TWEE 25 januari 2018

00u00 0

Stellen zich graag aan u voor: Zhong Zhong en Hua Hua, twee identieke langstaartmakaken van acht en zes weken oud. De geboorte van de aapjes is een doorbraak: Chinese wetenschappers hebben de primaten gekloond uit een niet-embryonale cel. De kern van een cel wordt dan ingeplant in een eitje waarvan de kern is verwijderd. Met de zogenoemde SCNT-techniek kwam 22 jaar geleden ook al het schaap Dolly ter wereld, maar het is de eerste keer dat via die techniek een primaat geboren wordt. Daarmee staat de deur open voor het klonen van mensen. "Ook al zijn er geen plannen. Voor het klonen van primaten inclusief mensen zijn technische barrières gesloopt", aldus leidende wetenschapper Mu-Ming Poo. (CMA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN