Voor het 10de jaar op rij meer fietsers in Brussel 10 februari 2020

In Brussel is het gebruik van de fiets vorig jaar opnieuw toegenomen. Dat blijkt uit tellingen die in opdracht van Brussel Mobiliteit tijdens de ochtendspits uitgevoerd werden op 26 kruispunten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vergeleken met 2018 nam het aantal fietsers toe met 8,9%. "Deze trend naar steeds meer fietsgebruik is sinds 2010 stijgende, met een gemiddeld jaarlijks percentage van +13", aldus Brussel Mobiliteit. Een vijfde van de vorig jaar getelde fietsen was elektrisch, terwijl dat in 2018 nog maar 12% bedroeg. 59% van alle fietsers droeg een helm en 74% was voorzien van een correcte verlichting. 13% fietste helemaal zonder en een andere 13% met onvoldoende verlichting.

