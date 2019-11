Exclusief voor abonnees Voor hen doen we het 29 november 2019

De vierde editie van Rode Neuzen Dag, waarbij wordt gefocust op scholen, kent vanavond zijn slotakkoord. Niels Destadsbader en An Lemmens presenteren vanaf 20.40 uur op VTM een show vol humor met onder meer een rappende Jens Dendoncker en Nathalie Meskens die zich vermomt als Frances Lefebure. Op het einde van de show komen we te weten hoeveel projecten scholen kunnen opzetten en hoeveel jongeren kunnen worden geholpen. In een uitverkocht Sportpaleis is er Rode Neuzen Dag XL met onder meer K3, Songfestivalwinnaar Duncan Laurence en Mabel, dochter van ninetiesidool Neneh Cherry. Die show is live te volgen via de Q-app, al zal ook vanuit de VTM-studio geregeld worden doorgeschakeld.

