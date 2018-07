Voor grootste hit was er geen tijd Deus 16 juli 2018

"We hadden gehoopt het voorgerecht van de WK-finale te zijn, maar zijn het dessertje geworden van de kleine finale", riep Tom Barman - in maagdelijk wit gehuld - voor hij 'The Architect' inzette. dEUS had gewacht tot het eindsignaal van België-Engeland om aan hun show te beginnen, maar moest dat ook op het einde bekopen. De viool van slotnummer 'Suds & Soda' werd ingezet... en dan volgde: "Sorry, schattekes. We zijn overtijd. Tot een volgende keer!" Een domper, maar gelukkig kon hun show wel degelijk imponeren. Ook nieuwe gitarist Bruno De Groote, die Mauro Pawlowski opvolgt, maakte indruk. Hij zette 'Theme from Turnpike' en 'Sun Ra' mooi naar zijn hand. Alleen jammer dat zijn gitaar even niet werkte, en toen kampte Barman ook nog met een technisch probleem. De comeback van dEUS had anders kunnen verlopen, al waren de fans méér dan tevreden over hun straffe show.

