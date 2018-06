Voor goedkope Bentley moet u bij fiscus zijn 20 juni 2018

Liefhebber van luxewagens of oldtimers? Dan kan u morgen mogelijk uw slag slaan in de Fin Shop van de FOD Financiën in Bornem. De fiscus verkoopt 26 voertuigen die in beslag werden genomen. Neusje van de zalm is een Bentley Continental GT uit 2006 met een originele aankoopwaarde van 200.000 euro. Ook twee Mercedes-oldtimers gaan onder de hamer tijdens de openbare verkoop. Een drugsbende in Oost-Vlaanderen is op haar beurt vrijgesproken en krijgt 80.000 euro, een Porsche en een Harley- Davidson terug die in eerste instantie in beslag werden genomen. De criminelen ontlopen hun straf omdat een dvd met bewijsmateriaal stukging bij een verhuis.